RS: Россия доказала ЕС, что для урегулирования на Украине нужен компромисс

RS: Россия доказала Европе, что продолжение конфликта бессмысленно RS: Россия доказала ЕС, что для урегулирования на Украине нужен компромисс

Москва28 окт Вести.Россия доказала европейским странам бессмысленность продолжения украинского конфликта и необходимость идти на компромисс, пишет американский консервативный журнал The Responsible Statecraft.

Изменение риторики ряда стран Европы стало шагом к общеевропейскому пониманию, что продолжение конфликта "обречено на провал", отмечает издание. Оно указывает, что курс Европы и НАТО на эскалацию провалился, а продолжать военные усилия без американского оружия и разведданных бессмысленно.

Журнал обращает внимание на итоги саммита в Осло, где конструктивные заявления о прекращении украинского конфликта звучали от ряда лидеров, в том числе президента Финляндии Александра Стубба, главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде и норвежского премьера Йонаса Гара Стере.

Эйде и Стубб движутся в ином направлении, чем те, кто утверждает, что "победа" над Россией… является необходимым условием для будущей европейской безопасности указывает журнал

Он называет ситуацию "благородным признанием реальности".

Более умеренная риторика Финляндии и Норвегии является важнейшим первым шагом к общему европейскому пониманию того, что продолжение войны в ее нынешнем виде обречено на провал говорится в статье

Во вторник российский президент Владимир Путин, Стубб и Стере провели телефонный разговор, обсудив украинский конфликт и дипломатические усилия по его завершению.