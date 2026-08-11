Москва11 авг Вести.Россия пустила под откос планы Запада по Украине, отмечает исполнительный вице-президент Института Куинси Джордж Биб, написавший статью для Responsible Statecraft (RS). Она не позволила западным странам сделать из Украины вооруженного до зубов "стального дикобраза".

При этом Москва показала, что для достижения своих целей на Украине ей не надо проводить наступление и захватывать украинскую часть черноморского побережья, чтобы фактически лишить Киев выхода к морю.

Это горький урок всем, кто твердит о том, что Украина может стать "стальным дикобразом" и тем самым избежать соглашения о прекращении конфликта. Это ловушка. Всего за несколько недель сложилась новая мрачная реальность пишет Джордж Биб

Автор публикации отмечает, что союзники Киева не могут устранить военными средствами угрозу российских воздушных и ракетных ударов. Результат печальный: вместо неудобного, но компромиссного варианта урегулирования конфликта на Украине появилась горькая альтернатива - Украина станет не стальным дикобразом, а превратится в слабое и недееспособное государство-обрубок. Страна-ампутант не сможет обеспечить нормального существования даже самим украинцам, а также будет подрывать безопасность самой Европы.

Всего несколько месяцев назад Россия почти не проводила серьезных военных операций против Одессы, отметил Джордж Биб. На одесский порт приходилось до 90% всех морских перевозок Украины. Россия согласилась на так называемую "зерновую сделку" с Украиной при посредничестве Турции и ООН, обеспечив беспрепятственный коммерческий экспорт. Четыре года после этого порт Одессы был открыт.

Но все изменили атаки Киева на российскую инфраструктуру и желание Запада превратить РФ в государство-изгой, поясняет исполнительный вице-президент Института Куинси. Еще одним фактором стало истощение запасов западных ракет ПВО. Это сделало Одессу практически беззащитной перед российскими атаками.

Суровая реальность вряд ли станет решающим фактором в конфликте, но наверняка окажет глубокое влияние на и без того мрачные перспективы Украины по окончании конфликта. И это предопределит контуры нового ландшафта европейской безопасности, предсказывает автор публикации в RS.

ВС РФ 11 августа поразили в Черном море у Одессы патрульный катер ВСУ. Экономические проблемы Украины из-за российских ударов по портам Одессы ранее предрек портал Geopolitika.news (GN).