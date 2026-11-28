RT: в США хотели лишить финансирования СМИ Молдавии и Армении за поддержку РФ RT: США хотели лишить денег СМИ Молдавии и Армении, поддерживавшие Россию

Москва28 ноя Вести.Администрация США в 2022 году создала рабочую группу, чтобы найти иностранные СМИ, поддерживавшие Россию, и лишить их финансирования, пишет RT со ссылкой на опубликованные документы.

Сотрудники департамента правительственной эффективности США (DOGE) 24-25 ноября выложили внутренние документы USAID с планами противодействия России в информационном пространстве.

…Администрация экс-президента США Джо Байдена создала рабочую группу в соавторстве с британским НКО Global Disinformation Index (GDI). Она должна была искать, какие СМИ лишить финансирования за поддержку России в странах бывшего СССР говорится в сообщении

Британская НКО в августе 2022 года направила в USAID предложение провести обзоры медиарынков и найти издания "с высоким риском дезинформирования читателей". Это позволило бы лишить их доходов от рекламы, понизить в поиске или даже заблокировать на онлайн-платформах.

USAID отправляла в НКО список из 10 особо интересных стран, среди которых оказались Молдавия и Армения.

В Global Disinformation Index отмечали, что, в частности, в Молдавии есть СМИ, нарративы которых якобы могут "развернуть страну от Запада к России". Точный список изданий не назывался.

После утечки представитель GDI сообщил изданию Newsweek, что пилотное предложение так и не было реализовано отмечает RT

Ранее сообщалось, что USAID обсуждала с корпорацией Google пессимизацию новостей пророссийских СМИ.