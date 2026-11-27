RT: USAID обсуждала с Google пессимизацию новостей пророссийских СМИ RT: USAID и Google разработали план по пессимизации российских СМИ

Москва27 ноя Вести.Американское Агентство по международному развитию (USAID) в сотрудничестве с Советом национальной безопасности США и Google разработало в 2022 году план пессимизации выдачи в поиске сайтов российских государственных и прогосударственных СМИ, пишет RT со ссылкой на опубликованную переписку функционеров USAID и чиновников администрации экс-президента США Джо Байдена.

Отмечается, что документ с названием "План действий по взаимодействию с Big Tech" выложили представители Департамента правительственной эффективности США (DOGE). В нем обсуждается противодействие американских властей России на информационном фронте. Документ, предположительно, составлен между мартом и ноябрем 2022 года.

В плане действий, в частности, обсуждаются принципы работы алгоритма Google Discover, который используется в браузере Chrome и Google Новостях. Одной из проблем названо то, что алгоритм продолжает "активно предлагать пользователям пропагандистские сайты из России". Имеются в виду и сам RT, и другие сайты государственных СМИ и изданий патриотической направленности, отмечает телеканал.

В плане предлагается понижать в выдаче новостей Google материалы "прогосударственных" российских СМИ, но не делать это с сайтами иноагентов, пишущих критические материалы в отношении властей Российской Федерации говорится в сообщении

Также отмечается, что американские чиновники прямо рекомендовали Google и дальше отклонять запросы российских властей на удаление ряда материалов из результатов поиска, включая те, из-за которых на Google в России наложены многомиллиардные штрафы.

По данным RT, в документе значительное внимание уделяется инициативе журналиста Дмитрия Муратова (признан иноагентом в России) об объединении усилий технологических гигантов, IT-специалистов и СМИ в единое сообщество, чтобы "противостоять "российской пропаганде" и обходить блокировки Роскомнадзора.

Не уточняется, удалось ли администрации Байдена реализовать изложенные в плане инициативы.

Ранее RT писал, что нидерландский фонд European Journalism Centre (EJC) на протяжении нескольких лет выделял гранты российским оппозиционным изданиям и YouTube-каналам, а также украинским СМИ. Средства предназначались для компенсации потерь от отключения монетизации на видеохостинге.