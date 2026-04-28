Рубио: контроль над проливами - это экономический эквивалент ядерного оружия Рубио: контроль над проливами является экономическим эквивалентом ЯО

Москва28 апр Вести.Контроль над проливами на Ближнем Востоке является экономическим эквивалентом ядерного оружия (ЯО), заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала Fox News.

Иран хвастается тем, что может контролировать 20-25% мировых энергоресурсов, отметил Рубио.

Проливы - это, по сути, экономический эквивалент ядерного оружия, который они пытаются использовать против всего мира. И при этом хвастаются этим заявил Рубио

Заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев выразил мнение, что конфликт на Ближнем Востоке выбил мировую экономику из нормального состояния примерно на год.

Между тем глава МИД Германии Йоханн Вадефуль считает, что обострение конфликта с Ираном может привести к дестабилизации в мире.