Продюсер Рудченко: карьера Navai не закончится после скандала с наркотиками

Рудченко рассказал, как скандал с наркотиками отразится на карьере Navai Продюсер Рудченко: карьера Navai не закончится после скандала с наркотиками

Москва20 окт Вести.Карьера рэпера Наваи Бакирова, известного под именем Navai, не рухнет из-за скандального задержания в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков. Об этом заявил продюсер Павел Рудченко.

В беседе с NEWS.ru он пояснил, что публика скоро забудет об инциденте.

У Navai же это однократная история, и поэтому я думаю, что в данном случае ситуация постепенно сойдет на нет. Она кардинально не сыграет на его репутации. Было и было. И люди вновь начнут ходить на его концерты считает Рудченко

Ранее стало известно, что Бакирова отпустили из казахстанского СИЗО. Также правоохранители закрыли уголовное дело, заведенное против артиста.