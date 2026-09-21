Москва21 сенВести.Компания "Русал" предложила с 1 октября 2026 года изменить формулу расчета цены первичного алюминия на российском рынке, сообщило издание РБК со ссылкой на источники.
Журналисты отметили, что предложение "Русала" прозвучало на фоне спора компании с Федеральной антимонопольной службой из-за изменения географии экспортных поставок "Русала".
Новая цена будет рассчитываться как взвешенная комбинация котировок Лондонской биржи металлов (LME) с региональными премиями для трех групп экспортных рынков и индекса Шанхайской фьючерсной биржи (SHFE) для внутреннего китайского рынка. Веса компонентов будут пересматриваться с учетом фактической структуры экспорта "Русала"говорится в публикации
Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил, что намерен не допустить закрытия предприятия "Русала" в его регионе и ради этого готов даже на конфликт с руководством компании.