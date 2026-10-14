Товарооборот между Узбекистаном и Ульяновской областью увеличился в 2 раза

Русских: товарооборот Ульяновской области и Узбекистана вырос вдвое Товарооборот между Узбекистаном и Ульяновской областью увеличился в 2 раза

Москва14 окт Вести.В 2026 году товарооборот между Ульяновской областью и Узбекистаном увеличился в 2 раза по сравнению с показателями 2025 года. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских, передает ТАСС.

По его словам, положительная динамика вдохновляет на дальнейшее развитие.

Если взять итоги 2026 года по отношению к 2025 году, то уже мы видим рост товарооборота более чем в 2 раза отметил губернатор Ульяновской области

Русских уточнил, что сегодня регион поставляет на рынок Узбекистана продукцию сельского хозяйства, мебель и технику, импортируя взамен фрукты, овощи, стройматериалы и продукцию нефтехимии.

Губернатор отметил, что сотрудничество с республикой имеет большие перспективы: стороны планируют перейти от простого товарообмена к промышленной кооперации и обмену технологиями, используя опыт успешного сотрудничества с Белоруссией.