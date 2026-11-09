Посол Ерхов: 2027 год станет важным для двусторонних отношений РФ и Узбекистана Посол Ерхов: 2027 год является важным для отношений РФ и Узбекистана

Москва9 ноя Вести.Следующий год станет важным для двусторонних отношений России и Узбекистана. Об этом ИС "Вести" заявил посол РФ в Узбекистане Алексей Ерхов на полях III Российско-Узбекского медиафорума в Ташкенте.

Следующий год очень важный с точки зрения наших двусторонних отношений, хотя бы потому, что мы будем отмечать 35-летнюю годовщину со дня установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Узбекистаном. Предстоит очень много мероприятий сказал он

Кроме того, в будущем году Узбекистан будет осуществлять председательство в СНГ.

Это тоже повлечет за собой огромное количество очень интересных дел, свершений, встреч, форумов. Начался разговор о том, как это все сопровождать с точки зрения СМИ, как нашим СМИ работать вместе по продвижению этого сотрудничества заявил он

По мнению гендиректора информационного агентства ТАСС Андрея Кондрашова, для СМИ России и Узбекистана важен информационный суверенитет. Вызовы для наших стран - одни и те же.