Москва9 нояВести.Следующий год станет важным для двусторонних отношений России и Узбекистана. Об этом ИС "Вести" заявил посол РФ в Узбекистане Алексей Ерхов на полях III Российско-Узбекского медиафорума в Ташкенте.
Следующий год очень важный с точки зрения наших двусторонних отношений, хотя бы потому, что мы будем отмечать 35-летнюю годовщину со дня установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Узбекистаном. Предстоит очень много мероприятийсказал он
Кроме того, в будущем году Узбекистан будет осуществлять председательство в СНГ.
Это тоже повлечет за собой огромное количество очень интересных дел, свершений, встреч, форумов. Начался разговор о том, как это все сопровождать с точки зрения СМИ, как нашим СМИ работать вместе по продвижению этого сотрудничествазаявил он
По мнению гендиректора информационного агентства ТАСС Андрея Кондрашова, для СМИ России и Узбекистана важен информационный суверенитет. Вызовы для наших стран - одни и те же.