Эксперт: для СМИ России и Узбекистана важен информационный суверенитет Кондрашов: в России и Узбекистане осознают важность информационного суверенитета

Москва9 ноя Вести.Медиа России и Узбекистана стоят перед одними и теми же вызовами. Журналисты обеих стран понимают важность информационного суверенитета. Об этом ИС "Вести" рассказал гендиректор информационного агентства ТАСС Андрей Кондрашов на полях III Российско-Узбекского медиафорума в Ташкенте.

Мы в первую очередь говорим на одном языке - мы прекрасно понимаем, что такое духовный суверенитет и что такое информационный суверенитет. У нас абсолютно одни и те же вызовы заявил он

Кондрашов отметил, что для средств массовой информации важна проверка фактов.

У нас одинаковые проблемы с постоянными информационными атаками, которые то против Узбекистана, то против России организуются из-за рубежа. И, конечно, фейк надо видеть издалека. Сегодня мы предоставляем Узбекистану прекрасные механизмы с использованием искусственного интеллекта по обнаружению фейка. И, конечно, узбекистанской стороне это очень интересно заметил он

Кроме того, есть ряд традиционных сфер сотрудничества.

Это и совместные документальные проекты, и поддержка игрового кино, и предоставление друг другу архивных материалов. ТАСС готов предоставить миллионы фотографий Великой Отечественной войны. В Узбекистане заинтересованы в оцифровке узбекистанских лент еще советских времен. И это движение навстречу друг другу, конечно, ощущается добавил он

В рамках российско-узбекского медиафорума собрались ведущие представители информационных агентств, средств массовой информации, медиаэксперты. Организаторами мероприятия выступили государственное информационное агентство России ТАСС и Национальное информационное агентство Узбекистана УЗА.