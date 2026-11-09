Москва9 нояВести.Медиа России и Узбекистана стоят перед одними и теми же вызовами. Журналисты обеих стран понимают важность информационного суверенитета. Об этом ИС "Вести" рассказал гендиректор информационного агентства ТАСС Андрей Кондрашов на полях III Российско-Узбекского медиафорума в Ташкенте.
Мы в первую очередь говорим на одном языке - мы прекрасно понимаем, что такое духовный суверенитет и что такое информационный суверенитет. У нас абсолютно одни и те же вызовызаявил он
Кондрашов отметил, что для средств массовой информации важна проверка фактов.
У нас одинаковые проблемы с постоянными информационными атаками, которые то против Узбекистана, то против России организуются из-за рубежа. И, конечно, фейк надо видеть издалека. Сегодня мы предоставляем Узбекистану прекрасные механизмы с использованием искусственного интеллекта по обнаружению фейка. И, конечно, узбекистанской стороне это очень интереснозаметил он
Кроме того, есть ряд традиционных сфер сотрудничества.
Это и совместные документальные проекты, и поддержка игрового кино, и предоставление друг другу архивных материалов. ТАСС готов предоставить миллионы фотографий Великой Отечественной войны. В Узбекистане заинтересованы в оцифровке узбекистанских лент еще советских времен. И это движение навстречу друг другу, конечно, ощущаетсядобавил он
В рамках российско-узбекского медиафорума собрались ведущие представители информационных агентств, средств массовой информации, медиаэксперты. Организаторами мероприятия выступили государственное информационное агентство России ТАСС и Национальное информационное агентство Узбекистана УЗА.