Москва10 сен Вести.План по запрету получения гражданства в Финляндии при наличии другого паспорта, озвученный министром обороны страны Антти Хяккяненом, является антиконституционным. Об этом заявило русскоязычное "Александровское общество" в своем Telegram-канале.

Предлагаемые им изменения, как и действующий закон о запрете покупки недвижимости гражданам РФ и РБ, являются чистой дискриминацией, которая запрещена конституцией Финляндии говорится в тексте

Ранее политолог Владимир Киреев указал, что Финляндия планомерно хочет привести ситуацию к конфликту с Россией. По его мнению, страны НАТО активно эксплуатируют прогнозы о якобы скором противостоянии с Москвой, чтобы привлечь инвестиции и финансирование военно-промышленного комплекса.