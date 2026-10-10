Рядом следы тигра, рыси и медведя: в Амурской области ищут пропавшую пенсионерку В Амурской области шестой день ведутся поиски пропавшей 70-летнюю женщины

Москва10 окт Вести.В Амурской области волонтеры продолжают поиски 70-летней местной жительницы, пропавшей 5 октября в Архаринском округе. Некоторое время назад им удалось обнаружить следы пенсионерки, они вели к густым труднопроходимым зарослям. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Амур".

Наши поисковики продолжают "прочесывать" Архаринский округ. Сейчас основные силы сосредоточены на участке, где были найдены следы... (Они) привели нас к густым зарослям. Это сложнейшая зона: видимость здесь практически нулевая, а площадь — колоссальная. Пробираться через такой бурелом — тяжелый физический труд говорится в сообщении ПСО в мессенджере MAX

В субботу, 10 октября, волонтеры наткнулись на следы тигра. По их мнению, они принадлежат живущей в той местности тигрице Елене. Ранее рядом с местом, где, предположительно, проходила женщина, были обнаружены отпечатки лап кабана, рыси и медведицы с медвежатами.