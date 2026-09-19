РЖД: проводниками поездов могут стать граждане РФ в любом возрасте после 18 лет

РЖД: россияне могут работать проводниками поездов с 18 лет РЖД: проводниками поездов могут стать граждане РФ в любом возрасте после 18 лет

Москва19 сен Вести.Проводником поезда дальнего следования может стать любой россиянин старше 18 лет, успешно прошедший медосмотр и получивший удостоверение о соответствующем обучении, сообщило РИА Новости со ссылкой на РЖД.

Минимальный возраст кандидата – 18 лет. Это обусловлено законодательными требованиями к осуществлению трудовой деятельности… Верхнего возрастного предела нет: ключевыми критериями отбора являются профессиональная подготовка и соответствие квалификационным требованиям и успешное прохождение медицинского осмотра, поскольку профессия связана с безопасностью движения поездов, физической нагрузкой и разъездным характером работы отметили в организации

При этом обучение можно пройти учебных центрах холдинга "РЖД". Оно длится 1,5 месяца, все это время будущие проводники получают стипендию.