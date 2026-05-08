В S7 Airlines пообещали выполнить все запланированные рейсы на юг 9 мая

Москва8 мая Вести.Авиакомпания S7 выполнит все ранее запланированные рейсы 9 мая и в последующие дни из Москвы и Новосибирска на юг России и в обратном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Речь идет о полетах в Волгоград, Владикавказ, Краснодар, Махачкалу, Минеральные Воды и Сочи.

В авиакомпании добавили, что пассажиры, желающие отменить перелеты по этим направлениям в праздничные дни, могут оформить полный возврат средств.

Утром 8 мая стало известно о попадании украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России", в связи с чем были закрыты аэропорты в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Магасе, Минводах, Нальчике, Сочи, Ставрополе и Элисте.