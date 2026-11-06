Сайт "Миротворец" внес в свои списки художника Михаила Шемякина Художника Михаила Шемякина внесли в "Миротворец"

Москва6 ноя Вести.Скульптор и художник из России Михаил Шемякин попал в базу данных украинского сайта "Миротворец" (заблокирован в РФ по решению суда), свидетельствуют данные портала.

Художника обвиняют в поддержке специальной военной операции, а также в якобы покушении на территориальную целостность Украины.

Ранее в "Миротворец" попал четырнадцатилетний украинец Алексей П., которого избили в тайной тюрьме в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Владельцы ресурса обвинили подростка в якобы подрыве обороноспособности Украины и нападении на военнослужащих украинской Нацгвардии.