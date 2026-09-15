Сальдо: Киев лишился выхода в Черное море через Днепро-Бугский лиман

Сальдо: Киев утратил выход в Черное море через Днепро-Бугский лиман Сальдо: Киев лишился выхода в Черное море через Днепро-Бугский лиман

Москва15 сен Вести.Украина лишилась выхода в Черное море через Днепро-Бугский лиман, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.

Проход судов через лиман заблокирован российскими войсками, отметил Сальдо.

Порты Херсона, которые находятся на Днепре, Николаева на Южном Буге имеют выход в Черное море через Днепро-Бугский лиман. Проход судов там заблокирован российским военными приводит РИА Новости слова губернатора

Сальдо сообщил также, что киевский режим использует портовую инфраструктуру на побережье Черного моря для хранения военных грузов.

Между тем член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник ("Единая Россия") отметил, что Украина не должна иметь прямого выхода к Черному морю.