Салим назвал отрасли, в рамках которых могли бы сотрудничать РФ и Индонезия

Салим: важное направление для сотрудничества РФ и Индонезии–гуманитарная помощь Салим назвал отрасли, в рамках которых могли бы сотрудничать РФ и Индонезия

Москва29 ноя Вести.Одно из важных направлений для сотрудничества России и Индонезии – гуманитарная помощь. Об этом ИС "Вести" рассказал первый адмирал ВМФ Индонезии руководитель Центра морских исследований в Колледже военно-морского командования и персонала Салим.

По его словам, сотрудничество России и Индонезии может развиваться по нескольким направлениям.

Есть несколько направлений: прежде всего, как операции действий на море и ситуационная осведомленность о морском пространстве. Также перспективны военно-морские учения, операции по поиску и спасению людей в случае различных происшествий. Кроме того, важным направлением является гуманитарная помощь и ликвидация последствий стихийных бедствий. Мы можем работать вместе по части реагирования на цунами и землетрясения рассказал он

Дополнительно он отметил, что странам стоит развивать коммуникации между военно-морскими силами.

Нам необходимо повышать возможности нашего флота. Российское оборудование очень качественное — оно нам подходит. Например, нас очень интересуют подводные лодки. Кроме того, и индонезийские военнослужащие до сих пор используют автоматы АК-47. Индонезия продолжает учиться у российского флота. Нам необходимы технологии для всего оборудования, в том числе для наших фрегатов, модернизации боевых систем, двигателей и других технических компонентов прокомментировал Салим

Еще один чрезвычайно актуальный вопрос — расширение возможностей подводного флота ведение подводной войны и использование беспилотных аппаратов. Все это необходимо развивать. Ну и, конечно, ключевое значение имеет подготовка человеческих ресурсов. Мы многому учимся у российского военно-морского флота добавил адмирал

Ранее Салим заявлял, что пространство от Ормузского пролива до Владивостока стоит рассматривать как единую морскую систему, в рамках которой потребуется сотрудничество России и Индонезии.