Москва29 нояВести.Межгосударственное объединение БРИКС может быть важно президенту Индонезии Прабово Субианто с экономической точки зрения.
Об этом ИС "Вести" рассказал первый адмирал ВМФ Индонезии руководитель Центра морских исследований в Колледже военно-морского командования и персонала Салим.
БРИКС может быть важен для нашего президента с экономической точки зрения. Но мы не становимся частью военного блока. Мы не намерены участвовать ни в каких конфликтных ситуацияхпрокомментировал Салим
Ранее президент Индонезии Прабово Субианто на саммите объединения в Индии призвал коллективную силу БРИКС позволить странам Глобального Юга играть более заметную роль в формировании собственного будущего.