Салим рассказал о важности БРИКС для президента Индонезии

Салим: БРИКС важен для нашего президента с экономической точки зрения Салим рассказал о важности БРИКС для президента Индонезии

Москва29 ноя Вести.Межгосударственное объединение БРИКС может быть важно президенту Индонезии Прабово Субианто с экономической точки зрения.

Об этом ИС "Вести" рассказал первый адмирал ВМФ Индонезии руководитель Центра морских исследований в Колледже военно-морского командования и персонала Салим.

БРИКС может быть важен для нашего президента с экономической точки зрения. Но мы не становимся частью военного блока. Мы не намерены участвовать ни в каких конфликтных ситуациях прокомментировал Салим

Ранее президент Индонезии Прабово Субианто на саммите объединения в Индии призвал коллективную силу БРИКС позволить странам Глобального Юга играть более заметную роль в формировании собственного будущего.