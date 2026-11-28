Москва28 ноя Вести.Внешняя политика Индонезии строится на принципах независимости и активного участия в международных делах. Об этом ИС "Вести" рассказал первый адмирал ВМФ Индонезии руководитель Центра морских исследований в Колледже военно-морского командования и персонала Салим.

Внешняя политика нашей страны (Индонезии – прим. ред.) строится на принципе независимости и активного участия в международных делах. В мире существует 12 важнейших стратегических морских узлов и четыре из них — в нашем регионе… Мы должны обеспечивать стабильность в водах архипелагов и поддерживать ее при любых обстоятельствах, даже в условиях международного обострения заявил адмирал

Ранее Салим заявлял, что Индонезия – "мост" между Китаем и США. По его словам, обоим государствам выгодно привлечь ее на свою сторону и добиться поддержки. Однако ее политика остается независимой.