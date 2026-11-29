Салим назвал территорию, где РФ и Индонезия могут наладить сотрудничество Адмирал Салим назвал пространство, в котором могут сотрудничать РФ и Индонезия

Москва29 ноя Вести.Пространство от Ормузского пролива до Владивостока стоит рассматривать как единую морскую систему, на территории которой потребуется сотрудничество между Индонезией и Россией. Об этом ИС "Вести" рассказал первый адмирал ВМФ Индонезии руководитель Центра морских исследований в Колледже военно-морского командования и персонала Салим.

Россия обладает огромными возможностями в этой сфере и богатой историей взаимодействия не только с Индонезией, но и со странами АСЕАН. Пространство от Ормузского пролива до Владивостока стоит рассматривать как единую морскую систему, в рамках которой требуется сотрудничество. Морская безопасность предполагает ответственность, доверие, коммуникацию и практическую взаимопомощь. У России есть на что опереться в истории. отметил Салим

В 1960 году Индонезия стала крупной морской державой в Южном полушарии и во многом благодаря нашим отношениям с Россией. Морская безопасность зависит не только от географического положения и природных условий, но и от эффективных технологий и международного сотрудничества объяснил он

Ранее адмирал заявил, что внешняя политика Индонезии строится на принципах независимости и активного участия в международных делах.