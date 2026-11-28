Москва28 ноя Вести.Тайваньский пролив, как часть тихоокеанского направления, представляет наибольшую опасность, поскольку именно на его территории происходит "противостояние США и Китая". Об этом ИС "Вести" рассказал первый адмирал ВМФ Индонезии, руководитель Центра морских исследований в Колледже военно-морского командования и персонала Салим.

По его мнению, ситуация в Тихоокеанском регионе делится на 2 направления: Тайваньский пролив и Южно-Китайское море.

Тайваньский пролив, на мой взгляд, представляет наибольшую опасность, поскольку именно там происходит прямое противостояние США и Китая. Южно-китайское море - пространство, где сталкиваются интересы стран АСЕАН и Китая. В этой ситуации всегда необходимо быть готовыми к чьим-то просчетам, непредсказуемому развитию событий и разным инцидентам на море заявил адмирал

Именно поэтому Китай и страны АСЕАН подписали соглашение о разработке кодекса поведения в Южно-Китайском море. У нас пока нет полноценного международного документа, который бы регулировал подобные инциденты на море в Тихоокеанском регионе. И нам очень нужен такой кодекс поведения для Южно-Китайского моря, который позволил бы предотвращать морские инциденты и просчеты. Таким образом, я выделяю два наиболее опасных района в Индо-Тихоокеанском регионе. Кроме того, сейчас наше внимание привлекает ситуация вокруг Ормузского пролива и ее последствия для южной части региона объяснил Салим

Ранее сообщалось, что Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен убеждать Москву, Вашингтон и Пекин поддерживать и сохранять трехсторонние контакты во благо всего мира.