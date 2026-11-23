Бразилия намерена убеждать Россию, Китай и США поддерживать взаимные контакты Лула да Силва намерен убеждать Россию, Китай и США сохранять контакты

Москва23 ноя Вести.Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен убеждать Москву, Вашингтон и Пекин поддерживать и сохранять трехсторонние контакты во благо всего мира, заявил источник ТАСС в Национальном конгрессе Бразилии.

Основной интерес Бразилии заключается в восстановлении стратегической стабильности в мире и скорейшей реформе ООН. Мы поддерживаем продолжение контактов [трех стран]. Более того, президент Лула [да Силва] намерен делать все для того, чтобы убеждать Москву, Пекин и Вашингтон сохранять постоянную связь ради блага всего мира приводит ТАСС слова источника

Лула да Силва построил "отличные отношения" с главами трех государств, что "позволяет ему вести диалог с позиции беспристрастного миротворца", пояснил источник.

Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и глава Китая Си Цзиньпин встретились в Шэньчжэне (Китай) 19 ноября и обсудили вопросы ядерного разоружения, урегулирования региональных конфликтов, борьбы с международным терроризмом, а также обеспечения энергетической и продовольственной безопасности.

По итогам переговоров принята Декларация глав государств России, Китая и США о мире.