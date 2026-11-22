Президент Бразилии обратился по телефону к Путину, Си и Трампу с призывом выпить

"Ради Бога, выпейте пива": президент Бразилии о призыве к Путину, Трампу и Си Президент Бразилии обратился по телефону к Путину, Си и Трампу с призывом выпить

Москва22 ноя Вести.Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва поделился подробностями телефонного разговора с президентами РФ, КНР и США Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и Дональдом Трампом перед их встречей в Шэньчжэне.

Я позвонил им троим и сказал одно и то же: ради Бога, соберитесь вместе, выпейте пива, коньяка или виски, но поговорите приводит его слова телеканал CNN Brazil

Президент Бразилии отметил, что он не знает, стал ли его звонок толчком к трехстороннему саммиту в Шэньчжэне, однако "по совпадению или нет, они собрались".

Он также подчеркнул, что чувствует себя "свободно" в общении с тремя президентами, и что разговаривал с каждым из лидеров более полутора часов.

Президенты РФ, КНР и США 19 ноября провели трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС. Среди прочего Путин, Си Цзиньпин и Трамп обсуждали тему украинского конфликта.