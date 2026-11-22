Москва22 нояВести.Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва поделился подробностями телефонного разговора с президентами РФ, КНР и США Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и Дональдом Трампом перед их встречей в Шэньчжэне.
Я позвонил им троим и сказал одно и то же: ради Бога, соберитесь вместе, выпейте пива, коньяка или виски, но поговоритеприводит его слова телеканал CNN Brazil
Президент Бразилии отметил, что он не знает, стал ли его звонок толчком к трехстороннему саммиту в Шэньчжэне, однако "по совпадению или нет, они собрались".
Он также подчеркнул, что чувствует себя "свободно" в общении с тремя президентами, и что разговаривал с каждым из лидеров более полутора часов.
Президенты РФ, КНР и США 19 ноября провели трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС. Среди прочего Путин, Си Цзиньпин и Трамп обсуждали тему украинского конфликта.