Москва29 авг Вести.Тайвань усиливает подготовку к возможному удару со стороны Народно-освободительной армии Китая (НОАК), укрепляя оборону архипелага Пэнху, сообщает агентство Reuters.

Названный архипелаг, состоящий из 90 островов, играет ключевую роль в защите Тайваня, отмечает агентство.

По данным Reuters, на Пэнху начали срочно укреплять оборонительные сооружения.

Эксперты считают, что контроль над Пэнху позволит Тайваню некоторое время противостоять китайскому флоту и наносить по нему ракетные удары.

Помимо военных мер власти Тайваня работают с местным населением. Из 110 тыс. жителей архипелага почти 1,2 тыс. прошли государственную программу, направленную на повышение устойчивости общества в условиях возможного конфликта.

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил о связях представителей Японии с действующими на Тайване сепаратистскими силами.