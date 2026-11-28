Салим рассказал почему Китаю и США выгодно привлечь Индонезию на свою сторону

Адмирал Салим: Индонезия – "мост" между Китаем и США Салим рассказал почему Китаю и США выгодно привлечь Индонезию на свою сторону

Москва28 ноя Вести.Индонезия стала мостом между Китаем и США. Об этом ИС "Вести" рассказал первый адмирал ВМФ Индонезии, руководитель Центра морских исследований в Колледже военно-морского командования и персонала Салим.

Однако он напомнил, что их внешняя политика остается независимой.

Индонезия стала своего рода мостом, через который американцы могут взаимодействовать с Китаем, а Китай с США. Поэтому для обеих сторон очень важно привлечь Индонезию на свою сторону и добиться ее поддержки. Но наша внешняя политика остается независимой и деятельной. Мы не присоединяемся ни к одному блоку: ни к американскому, ни к китайскому, ни к какому-либо другому. Мы сотрудничаем со всеми, с кем хотим сказал Салим

Ранее сообщалось, что первый адмирал ВМФ Индонезии Салим рассказал, что США пытаются склонить в свою пользу баланс своих возможностей с Китаем при помощи контроля над морскими коммуникациями.