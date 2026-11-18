Москва18 нояВести.В настоящее время США заметно уступают Китаю по числу военных кораблей: 286 против 400. Об этом заявил исполняющий обязанности министра ВМС США Хунг Као в ходе слушаний в комитете Сената по делам вооруженных сил.
На сегодняшний день у меня в распоряжении 286 боевых кораблей, а нам необходимо 355сказал чиновник
Он добавил, что из-за такого дефицита приходится отправлять имеющиеся корабли в длительные боевые походы.
Хунг Као также посетовал на нерасторопность судостроительной промышленности США. По его словам, американские верфи сдают менее 20 новых судов ежегодно. К тому же сроки строительства кораблей возросли в несколько раз. И.О. министра указал, что верфи азиатских стран работают значительно быстрее. В качестве примера он привел Южную Корею, отметив, что там строится ежегодно порядка 230 судов.
Ранее сообщалось, что в состав ВМС США после ремонта, длившегося полтора года, вернулся атомный авианосец "Рональд Рейган". Он может быть задействован в новых миссиях уже весной или летом 2027 года.