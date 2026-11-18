И.о. министра ВМС Хунг Као: у США 286 боевых кораблей против 400 у КНР

В ВМС США признали превосходство Китая в военных кораблях И.о. министра ВМС Хунг Као: у США 286 боевых кораблей против 400 у КНР

Москва18 ноя Вести.В настоящее время США заметно уступают Китаю по числу военных кораблей: 286 против 400. Об этом заявил исполняющий обязанности министра ВМС США Хунг Као в ходе слушаний в комитете Сената по делам вооруженных сил.

На сегодняшний день у меня в распоряжении 286 боевых кораблей, а нам необходимо 355 сказал чиновник

Он добавил, что из-за такого дефицита приходится отправлять имеющиеся корабли в длительные боевые походы.

Хунг Као также посетовал на нерасторопность судостроительной промышленности США. По его словам, американские верфи сдают менее 20 новых судов ежегодно. К тому же сроки строительства кораблей возросли в несколько раз. И.О. министра указал, что верфи азиатских стран работают значительно быстрее. В качестве примера он привел Южную Корею, отметив, что там строится ежегодно порядка 230 судов.

Ранее сообщалось, что в состав ВМС США после ремонта, длившегося полтора года, вернулся атомный авианосец "Рональд Рейган". Он может быть задействован в новых миссиях уже весной или летом 2027 года.