В Минобороны США заявили, что передадут Тайваню современные беспилотники Минобороны США: штаты планируют передать Тайваню новейшие беспилотники

Москва16 окт Вести.Соединенные Штаты передадут Тайваню современные беспилотники. Перед этим Вашингтон планирует отремонтировать, снабдить запчастями и техническим сопровождением военную технику, а также нанять для этого компанию-производителя. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

В ведомстве уточнили, что нанятая американская фирма получит почти 39 миллионов долларов.

Компания General Atomics Aeronautical Systems Inc получила контракт на сумму 38 766 471 доллар на оказание услуг логистической поддержки подрядчика для тайваньских MQ-9B следует из уведомления Пентагона

Обновление и ремонт техники планируют завершить к 31 августа 2029 года, согласно публикации ведомства.

Ранее Китай неоднократно призывал Штаты прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В Министерстве иностранных дел Китайской Народной Республики отмечали, что военное взаимодействие между Америкой и островом нарушают принцип "одного Китая".