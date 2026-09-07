Москва7 сенВести.Тайвань намерен инвестировать 14,15 млрд тайваньских долларов ($447,5 млн) в четыре оборонных предприятия для повышения уровня самообеспечения оружием, сообщает газета Taipei Times.
Речь идет о проекте, который рассчитан на шесть лет.
Проект охватывает производственные мощности по выпуску бронетехники, артиллерии, боеприпасов, взрывчатых веществ, оптического оборудования, батарей, а также средств химической, биологической, радиологической и ядерной защитыотмечает газета
Агентство Reuters написало, что Тайвань усиливает подготовку к возможному удару со стороны Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Так, на острове Пэнху начали срочно укреплять оборонительные сооружения.
Между тем в посольстве Китая в США отметили, что неверный подход Вашингтона к тайваньскому вопросу может спровоцировать конфликт с Пекином.