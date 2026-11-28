Салим: США пытаются склонить в свою пользу баланс своих возможностей с КНР

Салим рассказал о попытках США склонить в свою пользу баланс возможностей с КНР Салим: США пытаются склонить в свою пользу баланс своих возможностей с КНР

Москва28 ноя Вести.США пытаются склонить в свою пользу баланс своих возможностей с Китаем при помощи контроля над морскими коммуникациями.

Об этом ИС "Вести" рассказал первый адмирал ВМФ Индонезии руководитель Центра морских исследований в Колледже военно-морского командования и персонала Салим.

По его словам, США пытаются создать ситуацию, когда можно было противодействовать китайской торговле.

Безусловно, на мой взгляд, действия американской стороны с самого начала были связаны не только с ситуацией вокруг Ормузского пролива и отношениями с Ираном. Я считаю, что США также пытаются склонить в свою пользу баланс своих возможностей с Китаем через вопрос контроля над морскими коммуникациями от Ормузского пролива … Соединенные Штаты пытаются создать ситуацию, когда можно было бы противодействовать китайской торговле, в частности поставкам нефти через Ормуз в Китай прокомментировал адмирал

Ранее адмирал Салим назвал Тайваньский пролив самым направлением, поскольку там идет противостояние Китая и США напрямую.