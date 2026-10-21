Эксперт Новик рассказал об изменении в подходе к безопасности морских путей

Безопасность морских путей становится делом государств, а не рынка Эксперт Новик рассказал об изменении в подходе к безопасности морских путей

Москва21 окт Вести.Обеспечение безопасности морских коммуникаций становится делом государств, а не только рынка. Таким мнением с ИС "Вести" поделился заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик.

Он добавил, что власти Саудовской Аравии уже обсуждают организацию вооруженной охраны своих коммуникаций с Египтом и Францией.

Безопасность морских коммуникаций становится делом государства уже, а не только рынка. То есть Эр-Риад уже обсуждает с лондонскими брокерами схему страхования военных, политических рисков. А Франция и саудиты прорабатывают варианты защиты терминалов силами французских военных и наемнических формирований. А в парламенте Египта отложили даже голосование о военной помощи королевству. То есть этот вопрос поднимается уже на уровне целых стран рассказал Новик

Ранее сообщалось, что хуситы предприняли несколько атак на Саудовскую Аравию. Целями стали инфраструктура Saudi Aramco на западе страны, несколько аэропортов, радары ПВО и военные объекты.