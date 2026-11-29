Салим: Австралия пытается исказить положение конвенции ООН по морскому праву Салим объяснил причины стран исказить положение конвенции ООН по морскому праву

Москва29 ноя Вести.Некоторые страны, например, Австралия пытаются "исказить" положение Конвенции ООН по морскому праву.

Об этом ИС "Вести" рассказал первый адмирал ВМФ Индонезии руководитель Центра морских исследований в Колледже военно-морского командования и персонала Салим.

По его словах, ситуация со свободой судоходства по-прежнему регулируется.

Она по-прежнему регулируется. Однако некоторые страны, например, Австралия пытаются неверно интерпретировать положение Конвенции ООН по морскому праву. Например, если что-то произойдет в Тайваньском проливе, австралийским военным кораблям потребуется проходить через воды Индонезийского архипелага, чтобы добраться до островов в северной части региона. Именно поэтому возникают попытки исказить положение Конвенции ООН по морскому праву прокомментировал Салим

Ранее Салим заявил, что Тайваньский пролив, как часть тихоокеанского направления, представляет наибольшую опасность, поскольку именно на его территории происходит "противостояние США и Китая".