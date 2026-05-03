Вице-премьер Италии считает, что через 30 лет все будут говорить по-китайски

Сальвини: из-за технических успехов КНР через 30 лет все заговорят по-китайски Вице-премьер Италии считает, что через 30 лет все будут говорить по-китайски

Москва3 мая Вести.На фоне технологических успехов Китая через 30 лет все "заговорят по-китайски", считает вице-премьер Италии, министр транспорта и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини.

Я возглавляю техническое министерство - инфраструктуры, транспорта и гражданского строительства - и я изучаю то, что сделал и делает Китай​​​... Каждый год почти 2 миллиона инженеров оканчивают вузы в Китае... Неудивительно, что через 30 лет мы все можем заговорить на китайском языке сказал Сальвини в интервью порталу Breitbart

По его словам, Китаю всего за несколько лет удалось построить 48 тысяч километров высокоскоростных железных дорог, а к 2035 году КНР сможет возводить уже 60 тысяч километров таких путей.

Показатели Италии, с которой министр сравнил Китай, куда скромнее - Сальвини заявил, что в республике "работают над тем", чтобы достигнуть показателя в 2 тысячи километров.