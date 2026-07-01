Москва1 июл Вести.Западные страны боятся признавать великие достижения Коммунистической партии Китая, которые уже стали легендарными и никогда не исчезнут из человеческой истории. Об этом ИС "Вести" заявил лидер Рабочей партии Великобритании, писатель Джордж Галлоуэй.

По его словам, китайская Компартия быстро реализует все намеченные ею планы, что демонстрирует ее эффективность всему миру.

Запад боится великих достижений Коммунистической партии Китая. Если бы деятельность Компартии была провальной, они бы радовались. Они бы уже разваливали Китай или разорвали его приватизацией. Но достижения КПК уже стали легендой, и они никогда не исчезнут. Китайская Компартия демонстрирует эффективность, пройдя миллионы испытаний, быстро реализуя то, что намечает, – и это чудо китайской модели объяснил он

1 июля отмечается день основания Коммунистической партии Китая, приуроченный к ее первому съезду в июле 1921 года. На торжественном приеме в Доме народных собраний председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что за свои 105 лет существования партия сделала немало, однако ее миссия еще не завершена. Отдельно он остановился на укреплении армии и вообщей обороноспособности страны, а также непременном воссоединении Тайваня с материком.