WA: самолет Eurowings вернулся в Дюссельдорф после столкновения с птицей

Самолет Eurowings вернулся в Дюссельдорф после столкновения с птицей WA: самолет Eurowings вернулся в Дюссельдорф после столкновения с птицей

Москва29 ноя Вести.Самолет немецкой авиакомпании Eurowings прервал рейс на испанский остров Тенерифе и вернулся в Дюссельдорф из-за столкновения с птицей на взлете. Об этом пишет газета Westfälischer Anzeiger.

Уточняется, что через 25 минут после взлета самолет, который находился в небе над Бельгией, повернул к Брюсселю и затем взял обратный курс на Дюссельдорф.

Пассажиры рейса Eurowings вылетели из Дюссельдорфа на Канарские острова, но вскоре снова оказались в аэропорту вылета​​​. Направлявшийся на Тенерифе самолет столкнулся с птицей отмечается в публикации

Подчеркивается, что капитан экипажа сообщил пассажирам о вибрации в одном из двигателей. После этого он заявил, что борт, предположительно, столкнулся с птицей, поэтому экипаж из соображений безопасности решил вернуться в Дюссельдорф.

2 ноября сообщалось, что пассажирский самолет Superjet получил повреждения при столкновении с краснокнижной белой куропаткой во время захода на посадку в аэропорту Нового Уренгоя.