Москва29 нояВести.Самолет немецкой авиакомпании Eurowings прервал рейс на испанский остров Тенерифе и вернулся в Дюссельдорф из-за столкновения с птицей на взлете. Об этом пишет газета Westfälischer Anzeiger.
Уточняется, что через 25 минут после взлета самолет, который находился в небе над Бельгией, повернул к Брюсселю и затем взял обратный курс на Дюссельдорф.
Пассажиры рейса Eurowings вылетели из Дюссельдорфа на Канарские острова, но вскоре снова оказались в аэропорту вылета. Направлявшийся на Тенерифе самолет столкнулся с птицейотмечается в публикации
Подчеркивается, что капитан экипажа сообщил пассажирам о вибрации в одном из двигателей. После этого он заявил, что борт, предположительно, столкнулся с птицей, поэтому экипаж из соображений безопасности решил вернуться в Дюссельдорф.
2 ноября сообщалось, что пассажирский самолет Superjet получил повреждения при столкновении с краснокнижной белой куропаткой во время захода на посадку в аэропорту Нового Уренгоя.