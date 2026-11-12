Российская делегация вернулась в Москву после переговоров в Абу-Даби

Самолет с делегацией России на переговорах в Абу-Даби приземлился в Москве Российская делегация вернулась в Москву после переговоров в Абу-Даби

Москва12 ноя Вести.Российская делегация возвратилась в Москву после завершения трехсторонних переговоров с представителями США и Украины, которые проходили в Абу-Даби, сообщил источник РИА Новости.

Переговоры представителей России, США и Украины проходили в столице ОАЭ 10 и 11 ноября.

Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. После завершения трехсторонних консультаций он сообщил, что основной темой встреч была архитектура европейской безопасности.

Кроме того, по его словам, стороны достигли договоренности о новом масштабном обмене пленными между Россией и Украиной, параметры которого будут обнародованы в ближайшее время.