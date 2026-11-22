Москва22 ноя Вести.Власти Ирака выставили на продажу самолет бывшего лидера страны Саддама Хусейна. Лайнер 35 лет простоял на аэродроме Тозер-Нефта в Тунисе, пишет издание Bild в своем Telegram-канале.

Boeing 747SP с регистрационным номером YI-ALM переместили в Тунис в 1991 году, чтобы уберечь его от боевых действий, однако с тех пор он так и не покинул аэродром из-за санкций, денежных споров и растущих сборов за стоянку.

На борту: апартаменты, конференц-зал и салон с креслами для сна. Самолет носит название "Аль-Кадисия"… Iraqi Airways официально не подтверждает, что сам Саддам летал на этом самолете. Однако оснащение и фотографии говорят в пользу этого. В октябре 1983 года самолет находился в Лондоне, когда там проходили правительственные переговоры с президентом Хусейном. Во время визита в Москву в 1986 году Хусейн также был запечатлен перед Boeing 747SP говорится в публикации

Самолет оценили в 1,8 миллиона долларов. Кроме того, новый хозяин лайнера должен будет оплатить транспортировку, таможенные пошлины, налоги, и внести гарантийный залог в 180 тысяч долларов.

Саддам Хусейн возглавлял Ирак с 1979 года по весну 2003 года, когда США и их союзники организовали вторжение в страну, в ходе которого Хусейна свергли. В декабре 2003 года экс-глава государства был арестован, а затем предстал перед трибуналом, который приговорил его к смертной казни. Приговор был исполнен 30 декабря 2006 года.