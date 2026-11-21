Саперы обезвредили у железной дороги в Курской области Добровольцы "БАРС-Курска" обезвредили взрывчатку на железной дороге

Москва21 ноя Вести.Саперы добровольческой бригады "БАРС-Курск" группировки войск "Север" обезвредили взрывчатку, заложенную под железнодорожные пути в Курской области. Об этом ТАСС рассказал командир батальона с позывным Мирон.

По его словам, добровольцы выполняют большой объем задач по разминированию железнодорожных путей.

Наше подразделение находило взрывное устройство, которое было заложено под рельсы. Мы его обезвредили. На железнодорожных путях было приостановлено движение на порядок 10 часов сказал Мирон

В Минобороны отметили, что каждая саперная группа работает под прикрытием мобильных огневых групп, защищающих от БПЛА противника.