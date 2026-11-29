Саудовская Аравия атаковала порт Рас-Иса в Йемене Al Arabiya: Саудовская Аравия нанесла удары по порту Рас-Иса в Йемене

Москва29 ноя Вести.Аравийская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла не менее трех авиаударов по территории порта Рас-Иса на западе Йемена. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По данным ресурса, целью атаки стали портовые причалы: звуки взрывов прозвучали в районе гавани. Отмечается, что удары начались после того, как командование коалиции призвало мирных жителей срочно покинуть территорию порта.

Информацию об ударе по порту подтвердило подконтрольное хуситам агентство SABA. По его данным, атака была совершена на стратегический нефтеналивной терминал.

Хуситы пригрозили ответить Саудовской Аравии ударами по ее гаваням. Целями в первую очередь станут порт города Джидда и другие порты страны на побережье Красного моря. Военный представитель мятежников Яхья Сариа призвал сотрудников немедленно покинуть эти объекты. Судоходным компаниям было рекомендовано вывести свои корабли из портов королевства.

В субботу хуситы атаковали аэропорт в Эр-Рияде и еще пять объектов в Саудовской Аравии.