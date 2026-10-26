Саудовская Аравия будет использовать резервуары в Сингапуре для хранения нефти

Саудовская Аравия начнет хранить нефть в сингапурских резервуарах с 2027 года Саудовская Аравия будет использовать резервуары в Сингапуре для хранения нефти

Москва26 окт Вести.Саудовская Аравия и Сингапур заключили соглашение о размещении саудовской нефти в подземных хранилищах Сингапура. Операции планируется начать со второй половины 2027 года, заявили в Министерстве энергетики, торговли и промышленности Сингапура.

Министерство энергетики, торговли и промышленности Сингапура и Министерство энергетики Королевства Саудовская Аравия сегодня объявили о совместном намерении создать в Сингапуре хранилище нефти. Согласно предложенному плану, саудовская нефть будет храниться в подземных резервуарах "Джуронг", расположенных на одноименном острове. Ожидается, что операции по хранению начнутся во второй половине 2027 года говорится в сообщении на сайте Министерства энергетики, торговли и промышленности Сингапура

В заявлении также подчеркивается, что хранение нефти позволит обеспечить энергетические потребности Сингапура в случае перебоев с поставками и укрепит энергетическую безопасность страны. Кроме того, инициатива повысит надежность цепочки поставок саудовской нефти во всем регионе Юго-Восточной Азии.

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