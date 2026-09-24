SberDevices требует с "М.Видео" 6,64 млрд рублей Компания SberDevices хочет отсудить у "М.Видео" 6,64 млрд рублей

Москва24 сен Вести.Интернет-магазин умных устройств SberDevices подал судебный иск к крупнейшей российской торговой сети "М.Видео" иск на 6,64 млрд руб. Соответствующее заявление было зарегистрировано Арбитражным судом Москвы 22 сентября 2026 года.

Истцом по делу выступает ООО "СалютДевайсы", работающее под брендом SberDevices. Ответчиком - основное юрлицо "М.Видео" ООО "МВМ". Полная сумма требований составляет 6 637 715 618,86 рублей.

Суть претензий пока не раскрывается. Дело рассматривается в арбитражном суде первой инстанции.

Ранее стало известно, что "М.Видео" испытывает нехватку оборотных средств. Из-за чего у торговой сети возникли проблемы с погашением задолженности перед поставщиками.