Сбой в МЭШ не повлияет на оценки за домашние задания, которые не удалось сделать Невыполненные из-за сбоя МЭШ домашние задания не повлияют на оценки

Москва4 окт Вести.В Департаменте образования и науки города Москвы прокомментировали ситуацию со сбоем в работе отдельных сервисов Московской электронной школы (МЭШ).

В ведомстве подчеркнули, что невыполненные домашние задания не повлияют на оценки учеников.

Домашние задания, которые ученики не смогли выполнить или отправить из-за временных отклонений в работе отдельных сервисов МЭШ, не будут считаться невыполненными и не повлияют на оценки говорится в публикации в MAX

Ранее сообщалось, что в работе МЭШ могут наблюдаться отклонения. Специалисты уже проводят необходимые работы и в городском Департаменте образования и науки города ожидают, что в ближайшее время все сервисы будут работать в полном объеме.