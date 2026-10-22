Москва22 окт Вести.Количество сделанных робот-ассистированных операций в Сеченовском университете достигло пяти тысяч: сегодня роботические системы прочно вошли в практику, сообщили ИС "Вести" в пресс-службе Сеченовского университета.

Роботическая хирургия в университете развивается уже 12 лет. Все началось в 2015 году, когда первую операцию - радикальную простатэктомию - сделали в Клинике урологии им. Р. Н. Фронштейна с помощью системы "Да Винчи". Операцией руководил хирург Евгений Шпоть.

Сегодня использование роботических систем в Клиническом центре вошло в рутинную практику, количество операций преодолело рубеж в 5 тысяч, а перечень направлений – становится шире с каждым годом говорится в сообщении пресс-службы

В 2025 году врачи выполнили почти тысячу роботических операций. Благодаря этому университет входит в топ‑10 роботических хирургических центров страны.

У хирургов университета есть сразу три роботические системы: DaVinci Si, DaVinci Xi и Edge Medical. Кроме того, в травматологии и ортопедии используют установку Cuvis — она помогает при эндопротезировании крупных суставов.

На этих системах работают врачи разных направлений: урологи, абдоминальные хирурги, колопроктологи, торакальные хирурги, акушеры‑гинекологи. С 2024 года к ним присоединились и сердечно‑сосудистые хирурги — список специальностей продолжает расширяться.