Москва29 окт Вести.Недалеко от места, где располагался лагерь тургруппы Игоря Дятлова, растет кедр, через ветки которого отряд особого назначения перебрасывал антенну для связи со свердловским командованием, чтобы узнать о времени начала испытаний секретного оружия. Об этом в интервью Андрею Малахову поделился Виктор Иосифович, друг прокурора Бориса Чудного, которому следователь Лев Иванов завещал рассказал правду о гибели тургруппы, сообщает ИС "Вести".

По словам Виктора Иосифовича, тот самый кедр находится примерно в километре от места, где стояла палатка туристов.

И кедр стоит недалеко от ручья, и [отряду особого назначения] надо было связь восстановить со свердловским командованием. Взяли источник питания, аккумулятор, через него преобразовател и потом уже на антенну шло по кабелю… Для того, чтобы связаться с командованием и узнать, когда вылетит самолет с Челябинска для испытания секретного оружия. Для того, чтобы антенна работала, ее на пять-шесть метров надо поднять. Поэтому они ее забрасывали на кедр, на ветки с помощью крючка, который крепился на трос. Командование специально их послало для того, чтобы они взяли замеры после испытания секретного оружия рассказал он

Этим летом состоялась большая международная экспедиция на перевал Дятлова, участники которой нашли рядом с местом гибели туристов провода, проволоку и контакт для антенны. По мнению Виктора Иосифовича, именно эти элементы могли использоваться тогда отрядом особого назначения.

Следователь Лев Иванов, который вел уголовное дело, после изучения показаний свидетелей о наблюдавшихся в феврале и марте 1959 года "огненных шарах" стал предполагать, что гибель туристов может быть связана с какими-то "испытаниями".

В феврале 1959 года на Северном Урале (около горы Отортен) погибла группа из девяти лыжников-туристов под руководством студента Игоря Дятлова. По данным Генпрокуратуры России, причиной гибели стал сход лавины, однако некоторые факты заставляют исследователей и родственников погибших выдвигать и другие версии.