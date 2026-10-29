Племянница участника группы Дятлова сомневается, что в могиле покоится именно он

Семья члена группы Дятлова считает, что вместо него похоронили другого человека Племянница участника группы Дятлова сомневается, что в могиле покоится именно он

Москва29 окт Вести.Племянница Семена Золотарева, погибшего в составе тургруппы Игоря Дятлова на Северном Урале, Раиса Каторгина в интервью Андрею Малахову выразила сомнения, что в могиле, где якобы похоронен ее дядя, покоится именно он, сообщает ИС "Вести".

При судебно-медицинской экспертизе на теле Золотарева были обнаружены наколки. Однако родственники утверждают, что татуировок на его теле никогда не было.

Когда показали фотографии с татуировками на теле, я в это не верю, потому что у него тело был чистое, никаких татуировок не было рассказала Раиса Каторгина

Золотерев был похоронен в закрытом гробу, а его матери не позволили проститься с телом. Однако отмечается, что к матери Золотарева было особое отношение. Ей единственной из родителей погибших показывали место трагедии.

К ней некое отношение было особенное, хотя там были родители достаточно высокопоставленные, но их никто никуда не возил рассказал председатель правления Фонда памяти группы Дятлова, активист расследования причин гибели туристов Алексей Коськин

Ранее сообщалось, что у Семена Золотарева могли быть во время похода часы с микрофоном, которые передавали запись разговоров.

В феврале 1959 года на Северном Урале (около горы Отортен) погибла группа из девяти лыжников-туристов под руководством студента Игоря Дятлова.