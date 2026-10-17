Москва17 октВести.Под атаки Вооруженных сил Украины попали сразу семь муниципалитетов Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.
Семь муниципалитетов атакованы ВСУговорится в публикации
В Шебекинском округе беспилотники били по коммерческим объектам, частным домам и автомобилям. В поселке Маслова Пристань повреждены грузовая и легковая машины, в Большетроицком - два частных дома и два автомобиля. В Маломихайловке у частного дома повреждены остекление, фасад и кровля. В селе Сурково пострадал трактор. Еще несколько машин получили повреждения в Купино, Нижнем Березово-Втором, Репном, Шебекино и Яблочково, а на трассе у Дмитриевки разбит грузовик.
В Бессоновке и Салтыково Белгородского округа БПЛА повредили автомобили и здание предприятия. В Ясных Зорях удар пришелся по социальному объекту - выбиты окна.
В Грайворонском округе в селе Головчино пострадал частный дом и загорелась хозяйственная постройка, на дороге Грайворон - Илек-Пеньковка повреждена машина. В Борках Валуйского округа под удар беспилотника попал коммерческий объект - повреждены кровля и оборудование.
Кроме того, в Красной Яруге повреждено частное домовладение, в Борисовском округе в Березовке и в Беленьком сгорели два автомобиля. В Ракитянском округе в Святославке при атаке беспилотника пострадал частный дом.