Семь муниципалитетов Белгородской области попали под атаки ВСУ ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области

Москва17 окт Вести.Под атаки Вооруженных сил Украины попали сразу семь муниципалитетов Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

Семь муниципалитетов атакованы ВСУ говорится в публикации

В Шебекинском округе беспилотники били по коммерческим объектам, частным домам и автомобилям. В поселке Маслова Пристань повреждены грузовая и легковая машины, в Большетроицком - два частных дома и два автомобиля. В Маломихайловке у частного дома повреждены остекление, фасад и кровля. В селе Сурково пострадал трактор. Еще несколько машин получили повреждения в Купино, Нижнем Березово-Втором, Репном, Шебекино и Яблочково, а на трассе у Дмитриевки разбит грузовик.

В Бессоновке и Салтыково Белгородского округа БПЛА повредили автомобили и здание предприятия. В Ясных Зорях удар пришелся по социальному объекту - выбиты окна.

В Грайворонском округе в селе Головчино пострадал частный дом и загорелась хозяйственная постройка, на дороге Грайворон - Илек-Пеньковка повреждена машина. В Борках Валуйского округа под удар беспилотника попал коммерческий объект - повреждены кровля и оборудование.

Кроме того, в Красной Яруге повреждено частное домовладение, в Борисовском округе в Березовке и в Беленьком сгорели два автомобиля. В Ракитянском округе в Святославке при атаке беспилотника пострадал частный дом.