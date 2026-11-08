Москва8 нояВести.Белгородская область вновь оказалась под ударами украинских беспилотников. Как сообщает региональный оперштаб, в результате повреждения получили объекты в пяти округах. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Очередные удары со стороны ВСУ. Предварительно, пострадавших нетговорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ
Противник атаковал населенные пункты Шебекинского, Борисовского, Ракитянского, Грайворонского и Белгородского округов. Ущерб нанесен десяти жилым домам, один из них – многоквартирный, социальным и коммерческому объекту, административному зданию, хозпостройке и автомобилям.