Оперштаб Белгородской области сообщил об атаках ВСУ на пять округов региона

ВСУ атаковали пять округов Белгородской области, есть последствия Оперштаб Белгородской области сообщил об атаках ВСУ на пять округов региона

Москва8 ноя Вести.Белгородская область вновь оказалась под ударами украинских беспилотников. Как сообщает региональный оперштаб, в результате повреждения получили объекты в пяти округах. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Очередные удары со стороны ВСУ. Предварительно, пострадавших нет говорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ

Противник атаковал населенные пункты Шебекинского, Борисовского, Ракитянского, Грайворонского и Белгородского округов. Ущерб нанесен десяти жилым домам, один из них – многоквартирный, социальным и коммерческому объекту, административному зданию, хозпостройке и автомобилям.