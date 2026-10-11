Москва11 окт Вести.Территория Белгородской области подверглась новым ударам со стороны Украины. Нанесен ущерб инфраструктуре региона, в том числе жилой, сообщает местный оперштаб.

Ударам подверглись населенные пункты в Шебекинском, Ракитянском, Белгородском, Краснояружском и Валуйском округах. Повреждены объекты инфраструктуры, предприятия, частные дома и автомобили.

Как уточняется в канале ведомства, согласно предварительной информации, пострадавших в результате ударов украинских беспилотников нет.

Удары по Белгородской области продолжаются.