В ряде населенных пунктов Белгородской области нет света в результате ударов ВСУ

В ряде населенных пунктов Белгородской области нет света после ударов ВСУ В ряде населенных пунктов Белгородской области нет света в результате ударов ВСУ

Москва5 ноя Вести.Украинские боевики с применением БПЛА нанесли новые удары по Белгородской области — повреждены дома, машины, также перебита ЛЭП, из-за чего в ряде населенных пунктов временно отсутствует электроснабжение. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

[В] Шебекино FPV-дрон взорвался на территории предприятия — повреждены остекление двух зданий, грузовой и легковой автомобили. Второй дрон сдетонировал о дорожное полотно — посечены фасады, окна частного дома, административного здания и машина. От атаки еще одного FPV-дрона перебита линия электропередачи. В ряде населённых пунктов временно отсутствует электроснабжение … В результате обстрела повреждена кровля частного дома и разрушено другое домовладение говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Под удары также попали Ржевка, Красная Яруга, Казинка, Сумовский. Повреждены производственное здание предприятия, социальный объект, хозпостройка, здания предприятия и 2 автомобиля.

Информация о последствиях уточняется.