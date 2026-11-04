Москва4 ноя Вести.ВСУ совершили очередную атаку на Белгородскую область. Под огнем противника оказались пять муниципалитетов. Фиксируются повреждения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Пять муниципалитетов атакованы ВСУ. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа дрон атаковал частный дом — повреждена кровля. В селе Замостье из-за детонации FPV-дрона поврежден легковой автомобиль. В селе Глотово в результате атак БПЛА сгорели 2 частных дома и хозпостройка, еще в одном частном доме повреждены кровля и стены. В городе Грайворон от детонации FPV-дрона поврежден объект инфраструктуры говорится в сообщении штаба в мессенджере MAX

Также удары пришлись по территории Валуйского, Шебекинского, Белгородского и Ракитянского округов. Получили повреждения один многоквартирный и несколько частных домов, автомобили и хозпостройки. Информации о пострадавших нет.

Ранее губернатор региона Александр Шуваев сообщил о гибели двух взрослых и ребенка в результате удара украинских боевиков по микроавтобусу.