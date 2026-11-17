Три жителя Белгородской области пострадали в результате атак ВСУ

В Белгородской области ВСУ атаковали четыре муниципалитета, есть раненые Три жителя Белгородской области пострадали в результате атак ВСУ

Москва17 ноя Вести.ВСУ атаковали четыре муниципалитета Белгородской области, есть пострадавшие. Подробности в MAX сообщает оперштаб региона.

В Белгороде беспилотник сдетонировал о землю. У одного мужчины осколочное ранение бедра, у другого - осколочное ранение уха. Бригада скорой транспортирует пострадавших в областную клиническую больницу говорится в мессенджере

Повреждения получил торговый модуль. В Белгородском округе дрон нанес удар по автомобилю, ехавшему по автодороги Бессоновка - Солохи.

Бригада СМП транспортирует мужчину со множественными непроникающими ранениями мягких тканей головы, открытой раной кисти в городскую больницу №2 г. Белгорода сообщили в оперштабе

В поселке Политотдельский во дворе частного дома взорвался FPV-дрон, есть повреждения фасада, входной группы, окон. В Шебекино детонация дрона произошла перед частным домом, у него разбиты окна, фасад, поврежден автомобиль. Второй FPV-дрон нанес повреждения остеклению многоквартирного дома и машине.

В селах Сурково Шебекинского округа и Дмитриевка, городе Грайворон пострадали частные дома. В хуторе Масычево Грайворонского округа дрон повредил кабину грузового автомобиля.